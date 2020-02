Tunisie-Coronavirus: Où sont passés les masques de protection, rares et très chers?

De nombreux Tunisiens ont exprimé leur mécontentement sur les réseaux sociaux du fait que plusieurs pharmacies font face à une rupture de stock des masques spécialement conçu pour protéger contre les virus dont le Covid 19 , affirmant dans le même contexte, que les prix de cet accessoire médical flambe d’un jour à l’autre d’une manière vertigineuse, en l’absence d’un contrôle rigoureux de la part des autorités concernées !

Le port de ce masque a été conseillé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour éviter la propagation rapide du coronavirus.

L’information nous a été confirmée par le vice-président du syndicat tunisien des propriétaires des pharmacies d’officine, Naoufel Amira, qui a affirmé qu’un manque flagrant des masques de protection été enregistré dans les pharmacies au cours de cette période, ainsi que l’augmentation de leur prix de vente, face à une forte demande sur le marché, en raison des informations relatives à la propagation du coronavirus dans des pays voisins comme l’Italie.

Dans une déclaration à la TAP, il a souligné que les masques de protection, utilisés généralement en guise de prévention pour les personnes non atteintes, sont vendus quatre fois leur prix (de 160 millimes à 600 millimes) alors que le prix des masques médicaux destinés aux personnes présentant des symptômes d’infection, est passé de 2 dinars à 6 dinars la pièce.

Naoufel Amira a indiqué que la Pharmacie centrale est appelée à assumer sa responsabilité pour pallier l’insuffisance des masques médicaux sur le marché et assurer l’approvisionnement des établissements de santé et des pharmacies.

Bechikh appelle les tunisiens à éviter le port des masques!

L’ex ministre de la Santé par intérim, Sonia Bechikh avait appelé, mercredi, à éviter le port des masques de protection contre le coronavirus, qui ne font pas partie des mesures de prévention.Elle a souligné que seules les personnes atteintes du coronavirus sont concernées par le port de ce masque.

Bechikh avait rappelé les mesures préventives supplémentaires prises par le ministère de la Santé dans le cadre de la lutte contre le coronavirus dont notamment l’envoi d’une équipe médicale sur tous les bateaux à destination de l’Italie afin d’accompagner les voyageurs en provenance des zones infectées.

Elle a dans ce contexte fait savoir que la stratégie nationale de prévention du coronavirus comprend un renforcement du contrôle sur les différents passages maritimes, aériens et terrestres.

Hors de Chine, le coronavirus touche une cinquantaine de pays dans le monde, avec un bilan de plus de 4.000 contaminations et plus de 60 morts. Les mesures radicales se multiplient pour tenter d’endiguer l’épidémie. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué que l’épidémie «s’aggrave». L’OMS coopère étroitement avec les experts, gouvernements et partenaires du monde entier pour rapidement élargir les connaissances scientifiques sur ce nouveau virus, surveiller la propagation et la virulence du virus, et fournir des conseils aux pays et à la communauté internationale sur les mesures visant à préserver la santé des populations et à empêcher la propagation de cette épidémie…