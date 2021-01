Tunisie-Covid: 29 décès dans le milieu scolaire !

Tous les élèves et les étudiants tunisiens se sont trouvés, cette année, dans la situation peu enviable d’un enseignement difficile, de crise, d’urgence, non préparée pour assurer une bonne continuité d’apprentissage, alors que la pandémie de coronavirus se propage à une grande vitesse au fil des jours.

Le ministère de l’Education a assuré lundi que le bilan des décès dus au coronavirus en milieu scolaire n’a pas dépassé les 29 morts depuis la rentrée scolaire jusqu’au dernier jour du premier trimestre, le 22 décembre dernier.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Mohamed Haj Taïeb, chargé de l’information au ministère de l’Education a souligné qu’au total, 4661 cas confirmés d’infection au coronavirus ont été enregistrés dont 3310 se sont rétablis atteignant un taux de guérison de l’ordre de 71% et ce, selon les dernières statistiques du 22 décembre 2020.

Par ailleurs, le responsable a signalé qu’il a été décidé de reprendre les cours de façon progressive dans la région de Sfax en raison de la recrudescence, ces derniers jours, du nombre de contaminations atteignant 13254 cas positifs dont 318 morts.

Ainsi, les élèves des classes terminales (6ème année primaire, 9ème année de base et 4ème année secondaire) ont repris aujourd’hui lundi les cours tandis que les élèves des autres niveaux reprendront les leurs le mercredi 06 janvier 2021.

Cette décision, prise par le comité régional de lutte contre les catastrophes dans le gouvernorat de Sfax en coordination avec le ministère de l’Education, vise à freiner la propagation du coronavirus dans les établissements scolaires de la région, a indiqué Haj Taïeb.

A noter que le ministère de l’Education avait opté pour ce mode d’organisation des enseignements, pour décongestionner les établissements scolaires et les salles des classes en guise de prévention du Coronavirus.

L’ONFP lance une campagne de sensibilisation

Pour sa part, l’office national de la famille et de la population (ONFP) lance, ce lundi, une campagne de sensibilisation des jeunes et des enfants des établissements éducatifs sur les moyens de se prémunir de la covid-19 et des comportements à risques, a indiqué le président directeur général de l’office Habib Ghédira.

Il a précisé que la campagne durera 10 jours et concernera tous les gouvernorats, expliquant que l’objectif est de sensibiliser les « catégories clés », à savoir les jeunes et les enfants qui sont les moins confrontés aux dangers lors de l’atteinte par le coronavirus.

Le professeur en pneumologie a souligné que la propagation rapide du virus ne touche pas uniquement la Tunisie mais comprend toutes les régions du monde, estimant que la non application des mesures de prévention a largement contribué à l’augmentation de la maladie.

Il a, par ailleurs, évoqué l’importance des tests rapides effectués par plusieurs municipalités, faisant remarquer que leurs résultats permettent d’évaluer le niveau de propagation de la pandémie.

Pour rappel, les dernières statistiques du ministère de la Santé révèlent que le nombre de décès des personnes atteintes par le coronavirus s’élève à 4765 cas, depuis le début de la pandémie.