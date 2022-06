Tunisie/EAU : Vers l’identification de projets à concrétiser

Des membres du gouvernement tunisien et des hauts responsables émiratis ont convenu de poursuivre les négociations pour identifier un nombre de projets à réaliser et fournir les moyens de leur concrétisation dans des meilleurs délais et conditions.

Cette décision intervient suite à une séance de travail tenue, mercredi à Tunis, entre une délégation gouvernementale présidée par la Cheffe du gouvernement, Najla Bouden et une délégation de hauts responsables émiratis présidée par le ministre d’Etat au ministère émirati des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, Shakhbout Ben Nahyan Al-Nahyan

Les deux parties ont passé en revue un nombre de projets dans les domaines du dessalement de l’eau de mer, de l’utilisation des énergies renouvelables et des infrastructures dans le secteur des transports, outre la coopération économique et financière et les échanges commerciaux.

Bouden a souligné l’importance des relations tuniso-émiraties et la volonté de les développer et d’identifier des opportunités d’investissement et de développement dans divers secteurs stratégiques, notamment, ceux à haute valeur ajoutée.