Tunisie-Italie: Besoin de renforcer les mécanismes de coopération pour résoudre les questions communes

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger Othman Jerandi et la ministre italienne de l’Intérieur Luciana Lamorgese ont décidé, lors d’un entretien samedi à Rome, de renforcer les mécanismes établis entre les deux pays et d’optimiser leur rythme de travail pour trouver des solutions pratiques aux questions d’intérêt commun.

- Publicité-

Les deux ministres ont abordé la coopération bilatérale dans divers domaines et la concertation sur nombre de questions à l’instar du dossier de la migration et les moyens d’en faire un levier de consolidation des relations de partenariat privilégiés entre les deux pays amis, peut-on lire dans un communiqué du ministère des affaires étrangères.

Le ministre qui effectue une visite en Italie a présenté l’approche « globale » du président de la République Kais Saied sur la migration. Une approche qui conçoit ce phénomène comme étant une question humanitaire et une responsabilité collective nécessitant la mobilisation des efforts de toute la communauté internationale, selon la même source.

De son côté, la ministre italienne s’est félicitée du niveau de la coopération établie entre les deux pays. Elle a exprimé la disposition à renforcer ces relations pour faire face aux défis rencontrés par les deux pays. Elle s’est, également, prononcée en faveur d’une approche globale et consensuelle pour résoudre les questions communes.