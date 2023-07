Tunisie-Libye : Les  échanges commerciaux ont bondi de 50%

Le ministre de l’Economie et du commerce du gouvernement libyen basé à Tripoli, Mohamed Hwej, a tenu une réunion avec l’ambassadeur de Tunisie en Libye, Lassaad Laajili, en présence du sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères pour la coopération internationale et les organisations, Omar Al-Kutti, et du président de la chambre de commerce libyo-tunisienne, Samir Al-Wafi, afin d’assurer le suivi du trafic commercial à travers les point de passage terrestres et de faciliter les procédures de transit pour les citoyens, les biens et les services des deux côtés.

Commentant la réunion, le président de la Chambre de commerce libyo-tunisienne, Samir Al-Wafi, a déclaré à Libya Herald : « Cette réunion s’inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer la coopération économique entre la Libye et la Tunisie, d’autant plus que la Libye jouit de bonnes ressources économiques et que la Tunisie dispose d’une expérience suffisante dans plusieurs domaines, en plus de posséder des cadres humains qualifiés.

Ceci fait de la relation économique entre la Libye et la Tunisie une relation complémentaire et fait du partenariat entre elles un partenariat idéal qui profite aux économies des deux pays ».

Les échanges commerciaux entre la Libye et la Tunisie atteindront 5 milliards de dinars / 977 dollars en 2022, soit une augmentation de 50 % par rapport à 2021

Al-Wafi a évoqué le rôle joué par la Chambre de commerce libyo-tunisienne, en participant à l’ouverture d’horizons de coopération entre le secteur privé des deux pays, à la convergence des points de vue, à la mise en réseau des relations commerciales entre la Libye et la Tunisie, et à la promotion de la coopération entre les deux pays.

Al-Wafi estime qu’un grand partenariat économique entre la Libye et la Tunisie est indispensable et qu’il est nécessaire d’établir une zone franche entre les deux pays dès que possible. Il a fait référence à un plan proposé par le gouvernement tunisien concernant l’établissement d’une zone franche à Choucha – située à 5 km de la frontière tuniso-libyenne à l’intérieur de la Tunisie. Il a déclaré que cette zone franche contribuerait à réduire la contrebande à travers la frontière et à limiter le flux du commerce parallèle. Ce dernier, a-t-il rappelé, n’est pas soumis aux lois commerciales en vigueur dans les deux pays, ce qui nuit à l’économie des deux pays.

Il convient de noter que la réunion a abordé les dispositions en cours pour la convocation de la Haute commission conjointe libyo-tunisienne et a souligné l’importance de renforcer les relations commerciales entre les deux pays et de soutenir les chefs d’entreprises et les sociétés dans les deux pays, ce qui contribue à augmenter le volume des échanges commerciaux.