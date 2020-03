Tunisie: L’Inde, un marché plus que prometteur!

Cinquième puissance économique mondiale, l’Inde est considéré comme le pays le plus dynamique. De plus en plus d’entreprises internationales souhaitent investir dans ce marché prometteur. Toutefois, afin d’évaluer et de comprendre la viabilité de la création d’une entreprise en Inde, il est essentiel de bien comprendre ce marché et les opportunités que le pays offre pour réussir.

Il est aussi très important pour les entreprises tunisiennes désirant conquérir les marchés indiens, d’approfondir leur partenariat avec ce pays dans plusieurs domaines fondamentaux et influents pour l’économie nationale.

La recherche de nouvelles destinations et d’expériences uniques et originales est devenue une priorité pour les professionnels.

D’ailleurs, l’Inde, qui est déjà un client majeur de la Tunisie en industrie des phosphates où il importe 50 % de ses besoins en phosphate diammonique et en acide phosphorique, accorde une grande priorité au renforcement des relations économiques et énergétiques avec les principaux pôles économiques mondiaux (États-Unis, Asie orientale, Europe, monde arabe…) et à la promotion des investissements…

Dans une récente interview accordée à Africanmanager, l’ambassadeur de l’Inde en Tunisie, Puneet Kundal, a évoqué les fortes relations bilatérales existant entre la Tunisie et l’Inde ainsi que la possibilité de les développer dans tous les domaines, y compris dans le domaine de l’éducation.

Il a souligné la nécessité de développer les échanges économiques et commerciaux entre les deux pays, et de stimuler l’échange d’expertise académique entre les universités indiennes et tunisiennes.

Kunda, nous a également affirmé que les échanges commerciaux entre l’inde et la Tunisie sont de l’ordre de 445MDT.

Et d’assurer que l’Inde désire investir en Tunisie, entre autres, dans les énergies renouvelables, l’industrie automobile et les pièces de rechange, la santé et les produits pharmaceutiques.

Présence massive des entreprises indiennes en Tunisie

A noter que plusieurs entreprises indiennes opèrent en Tunisie depuis presque 10 ans. Les plus notables sont Mahindra et TATA qui disposent de leurs usines d’assemblage de voitures à Sousse, les sociétés de lignes de transport d’électricité Jyoti Structures et KEC International, une entreprise spécialisée dans les produits cosmétiques qui a implanté un centre de production à Enfidha, une entreprise de produits agricoles et agroalimentaires “Tunisie-Inde Fertilizer” (TIFERT) opérationnelle depuis 2013 qui est aussi une joint-venture tuniso-indienne représentant une valeur de 450 millions de dollars(…).

Il ne reste plus maintenant qu’à convertir cette volonté manifeste de partenariat en projets et transactions commerciales fructueuses pour consacrer la politique de diversification des marchés extérieurs et s’ouvrir vers des destinations encore peu explorées.