Tunisie-MINUSCA : 450 soldats tunisiens envoyés en Centrafrique

Un décret présidentiel n°2022-422 vient d’être publié au JORT, portant envoi de soldats tunisiens en République centrafricaine (RCA) pour aller servir sous la bannière des casques bleus.

Composé de 450 militaires, le contingent s’inscrit dans le cadre de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA).

Les soldats tunisiens auront notamment pour mission d’appuyer les opérations de désarmement, de démobilisation, de réintégration et de rapatriement ainsi que de veiller à la protection des civils, du personnel des Nations Unies et des convois d’aides humanitaires.

Le mandat de déploiement des militaires tunisiens est fixé pour une période d’une année à partir du 22 mai 2022 et renouvelable une fois pour la même durée.