Tunisie-Philippines – Les declarations

Déclarations après le match Tunisie-Philippines comptant pour la première journée du tour de classification (17-32e places) remporté par le cinq national (86-67), vendredi à Pékin :

Mario Palma (entraineur national): “Nous avons très bien joué surtout en première période. On a réussi à dominer notre adversaire qui a commis beaucoup d’erreurs, pourtant il compte de très bons éléments . Le match nous a permis de faire tourner l’effectif, les 12 joueurs ont pris part à la rencontre pour laisser reposer certains autres en prévision du prochain match. On aurait pu gagner avec un plus large score, mais la rotation des joueurs a ralenti le rythme de l’équipe. Le résultat est quand même très bon.”

Tout se jouera lors de la dernière journée, si on gagne contre l’Angola alors que le Nigeria perd face à la Chine, nous irons à Tokyo. Mais si la Tunisie et le Nigeria gagnent, ce sont les Nigérians qui décrocheront le billet pour les JO.

Zied Channoufi :” Je suis très content de cette deuxième victoire dans l’histoire de la Tunisie au mondial. On a abordé le match avec beaucoup de détermination, on a réagi d’une belle manière après la défaite face au Porto Rico. On aurait pu faire un score meilleur, mais on n’a pas joué avec l’équipe type. Tous les joueurs ont participé au match, et ce afin de mettre au repos les joueurs. On s’attend à une petite finale dimanche face à l’Angola”.

. Amor Mouhli : “Nous avions besoin de ce sursaut d’orgueil après frustrante défaite face au Porto Rico. Nous méritons largement cette victoire. Nous étions meilleurs aujourd’hui à tous les niveaux, les contres, la défense. Nous aurons l’Angola, l’une des meilleures équipes du continent. Ca ne sera pas facile, mais nous n’avons pas d’autre choix que de gagner.”

Yeng Guiao (coach des Philippines): “Nous avons raté plusieurs tirs surtout en première période. Nous avons offert beaucoup de points aux Tunisiens. En second période, la défense a mieux fonctionné, et on a connu plus de réussite dans les tirs de trois points, grâce notamment à Blatche (24 points). C’est notre plus mauvais match du tournoi. J’espère nous rattraper face à l’Iran.”