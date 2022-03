Tunisie, premier investisseur africain en France

«Le bilan 2021 de l’investissement international, paru cette semaine, témoigne d’une année record pour l’attractivité de la France. Dans ce panorama, la Tunisie s’affirme comme le premier investisseur du continent africain en nombre de projets d’implantation (17 projets et 163 emplois créés sur trois ans). L’importance des projets dans le domaine de la Tech montre le dynamisme de l’innovation en Tunisie et la formation d’une dynamique de co-développement, mutuellement bénéfique, entre la France et la Tunisie». C’est ce qu’affirme Business France, l’agence française au service de l’internationalisation de l’économie française, et chargée du développement international des entreprises et de leurs exportations, ainsi que de la prospection et de l’accueil des investissements internationaux en France.

- Publicité-

Selon la même source, en 2021, quelque 1 607 projets d’investissement étranger en France ont été recensés, soit une hausse de 32 % par rapport à l’année 2020. Ces projets ont permis la création ou le maintien de 45 008 emplois, soit une augmentation de 30 % par rapport à 2020. Le niveau atteint est historique ; la France n’a jamais été aussi attractive qu’en 2021. En moyenne, chaque semaine, 31 décisions d’investissement en France ont été recensées l’année dernière.

Ces projets proviennent d’une soixantaine de pays, mais l’année 2021 a été marquée par un renforcement significatif de l’attractivité de la France auprès des investisseurs européens, à l’origine de deux projets sur trois. L’Allemagne devient le premier pays investisseur en France, avec près de 300 projets, devant les Etats-Unis (247 projets), qui restent au premier rang en termes d’emplois (10 118 emplois contre 8 063 pour l’Allemagne). Le Royaume-Uni complète le podium avec 151 projets recensés (4 202 emplois).

Les décisions de nouvelles implantations sont majoritaires (51 % des projets), signe de la confiance des investisseurs dans l’environnement d’affaires et les perspectives économiques de la France. Les extensions, signe de la confiance renouvelée des entreprises étrangères ayant déjà investi en France, représentent 44% des projets et près de la moitié des emplois.

La réindustrialisation de la France est une réalité. 460 projets industriels d’origine étrangère ont été recensés en France en 2021, soit une augmentation de 49 %, un niveau record. Ces projets ont permis de créer ou de maintenir plus de 15 000 emplois en France.

Les projets d’investissement international profitent à l’ensemble du territoire. L’attractivité économique de la France s’exprime à la fois au sein de grandes métropoles régionales, mais aussi dans les agglomérations de taille plus modeste puisque 43 % des investissements en 2021 se localisent dans des agglomérations de moins de 200 000 habitants.

1er investisseur en France

Dans ce bilan 2021, la Tunisie (15ème position) est le 1er pays d’Afrique pour le nombre de projets implantés en France (17 projets avec la création de 163 emplois sur trois ans) ; le Maroc, en 17ème position, est le 1er pays d’Afrique pour le nombre d’emplois créés (259 emplois générés par 15 projets).

Michel Bauza, Directeur de la zone Afrique du Nord, et Stéphane Lecoq, Directeur Afrique pour l’activité invest de Business France, en visite à Tunis, cette semaine, précisent que les projets d’origine tunisienne sont principalement dans le domaine de la tech ; ceci reflète le dynamisme de l’innovation en Tunisie et une vraie relation bilatérale de « co-développement » à l’instar de la startup Evey Technologies qui a établi sa filiale internationale à Lyon.

Les trois principales régions d’implantation des projets d’origine tunisienne sont la région Sud Provence Alpes Côte d’Azur (6 projets avec la création de 55 emplois sur trois ans), la région Paris-Ile de France (4 projets avec la création de 40 emplois sur trois ans) et la région Auvergne Rhône Alpes (3 projets avec la création de 43 emplois sur trois ans).

Business France Tunisie a accompagné 65 % de ces projets avec ses équipes spécialisées Invest.

Lecoq a souligné l’excellence du tissu entrepreneurial en Tunisie et la qualité des relations développées avec ses équipes. A noter que c’est désormais Walid Baltagi qui lui succède pour accompagner les porteurs de projets tunisiens.