Tunisie-Royaume-Uni Dynamiser la ligne de financement de 2,5 milliards de livres sterlings

Le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïd, a souligné l’importance de la dynamisation de la ligne de financement préférentielle créée par l’agence de crédit à l’exportation du Royaume-Uni (UKEF), pour financer l’exportation à raison de 2,5 milliards de livres sterlings (9,49 milliards de dinars), ce qui est de nature à renforcer l’investissement et les échanges entre les deux pays.

Il a mis en valeur, lors de sa rencontre mercredi, à Tunis avec ministre d’Etat britannique pour les affaires de l’Asie centrale et du sud, de l’Afrique du Nord, des Nations-Unies, et du Commonwealth, au ministère des Affaires étrangères du Royaume-Uni, Lord Tarek Mahmoud Ahmed, le rôle prépondérant du secteur privé dans les deux pays dans l’exploration des opportunités d’investissement et leur exploitation soit dans le cadre de l’investissement direct ou du partenariat entre les secteurs public et privé.

Saied a mis en exergue les opportunités offertes pour renforcer davantage la coopération bilatérale et donner une impulsion à l’investissement et au partenariat notamment, dans les domaines prioritaires inscrits dans les programmes de développement national, à l’instar des énergies renouvelables, de l’économie verte, des industries pharmaceutiques, des services de santé, de la recherche et l’innovation technologique.

Il a, dans ce sens, affirmé la volonté de la Tunisie de tirer profit de l’expertise du Royaume-Uni dans le domaine de la recherche scientifique, à travers l’instauration des partenariats entre les universités des deux pays, de manière à ouvrir de nouveaux horizons devant les jeunes et les jeunes promoteurs pour créer leurs propres pojets en mettant à leur disposition les moyens nécessaires et un environnement propice au développement des start-ups.

Lord Tarek Mahmoud Ahmed a, de son côté, souligné l’intérêt qu’accorde son gouvernement au renforcement de la coopération économique avec la Tunisie et son attachement à construire un partenariat fructueux entre les deux pays.

Il souligné, sa disposition à étudier les différents propositions et projets proposés afin de hisser la coopération bilatérale à des niveaux meilleurs, particulièrement dans les secteurs à forte valeur ajoutée à l’instar des énergies propres, des nouvelles technologies de la communication et des industries pharmaceutiques.

Il a, dans ce sens, signalé la disposition du Royaume-Uni à contenuer à soutenir la Tunisie aux niveaux bilatéral et multilatéral pour réussir ses programmes de réformes et de développement .