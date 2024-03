Hachani et Nouri en lutte contre les financements étrangers suspects

Le Chef du gouvernement, Ahmed Hachani réuni lundi, au Palais du gouvernement à la Kasbah, avec le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT) Fethi Zouhair Nouri et la secrétaire générale de la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF), Neila Fathallah, a souligné l’unité de l’État tunisien et l’harmonie de l’action entre les deux institutions, notamment en matière de lutte contre le transfert et les flux des fonds étrangers suspects.

Le Chef du gouvernement a mis l’accent sur le rôle primordial de la BCT et de la CTAF, ainsi que les banques et les institutions financières dans la surveillance et la lutte contre les financements étrangers suspects dans le pays.

Et de préciser que la souveraineté nationale est la priorité des priorités pour l’État tunisien qui œuvre à lutter contre toutes tentatives externe de violation de sa souveraineté, et contre l’ingérence dans ses affaires internes, à travers le financement des associations ou des organisations, a indiqué la Présidence du gouvernement dans un communiqué publié lundi à Tunis.

Les participants ont souligné que la Tunisie possède un arsenal juridique à l’instar de tous les pays du monde, qui prend en considération les législations issues du GAFI, lui permettant de lutter contre le blanchiment d’argent et la manipulation des fonds alloués légalement et qui sont utilisés à des fins pouvant nuire à la sécurité nationale, en finançant certaines associations et organisations

Le Chef du gouvernement a appelé la BCT et la CTAF à intensifier les efforts dans la lutte contre le transfert de fonds étrangers suspects, en intensifiant le contrôle et le suivi des opérations financières.