Tunisie-Sicile : Des traversées de rêve pour des migrants huppés

Pour les migrants, la Méditerranée renvoie le plus souvent à des drames de la mer. Des traversées jonchées de périls, presque toujours effectuées sur de vieux rafiots, tout juste, bons pour la casse. Mais, dans le même temps, il est en train d’émerger d’autres modes de navigation, singulièrement entre la Tunisie et les côtes italiennes, principalement la Sicile, plus proches des croisières que d’une virée aléatoire.

Ni réseaux de passeurs ordinaires, ni négriers sans scrupules, mais un traitement « VIP » pour clientèle huppée ne lésinant pas sur les moyens pour traverser la périlleuse étendue d’eau qui sépare la Tunisie de l’Italie. Pourtant, sous le vernis du « luxe » se cachait la dure réalité de la traite des êtres humains, un problème auquel les autorités italiennes sont confrontées dans le cadre d’un discours européen plus large sur l’immigration.

Entre les mois de juin et de septembre de l’année précédente, s’est déroulée une opération qui s’apparente plus à un drame qu’à une réalité. Des pilotes experts ont manœuvré des vedettes rapides avec la précision de marins chevronnés, embarquant pour quatre voyages distincts de la Tunisie à Marsala, en Sicile. Contrairement aux images poignantes de canots pneumatiques surchargés qui sont devenues synonymes de voyages de migrants, ces traversées transportaient de petits groupes allant jusqu’à 20 personnes, chacune payant jusqu’à 6 000 euros pour la promesse d’un passage plus sûr. Ce prix élevé, tout en garantissant l’exclusivité, mettait également en évidence les limites désespérées auxquelles les individus étaient prêts à se soumettre pour trouver une vie meilleure. Pourtant, ces soi-disant voyages VIP n’étaient rien d’autre qu’une façade lucrative pour un sinistre commerce de vies humaines, concède quand même le site BNN.

Coup de filet

Mais voilà que la police italienne vient d’annoncer avoir exécuté, pas plus tard que ce mercredi, des mandats d’arrêt à l’encontre de 12 personnes appartenant à un gang ayant organisé des opérations de trafic d’êtres humains entre la Tunisie et la Sicile à bord de canots pneumatiques « de luxe ».

Les suspects, six Italiens et six Tunisiens, sont accusés d’association de malfaiteurs visant à favoriser l’immigration clandestine.

Le gang aurait eu des cellules en Tunisie et en Italie et aurait organisé des traversées pour des groupes de migrants relativement petits, 20 au maximum, entre la Tunisie et la côte près de la ville sicilienne de Marsala.

Cette opération de répression n’est qu’un instantané d’une situation plus vaste, dans laquelle l’Italie et l’Union européenne sont aux prises avec la vague déferlante de migrants sans papiers et de demandeurs d’asile. L’enquête, coordonnée par Europol et l’unité italienne de police anti-mafia, a conduit à l’arrestation de Tunisiens et d’Italiens, dont un ancien officier de police tunisien soupçonné d’être à la tête de ce syndicat de trafiquants d’êtres humains. Cette opération met en lumière le rôle émergent de la Tunisie en tant que point de départ central pour les migrants, un changement par rapport aux itinéraires précédemment dominés par la Libye, signalant une dynamique changeante dans le paysage migratoire vers l’Europe.

Eaux traîtresses

Pourtant, malgré toutes les promesses de sécurité que ces traversées « VIP » sont censées offrir, le voyage reste semé d’embûches. Des accidents récents ont mis en évidence la nature périlleuse de ces voyages, avec des vies perdues ou portées disparues dans les eaux traîtresses de la Méditerranée. Ces incidents nous rappellent la vulnérabilité des migrants, souvent à la merci des passeurs qui leur promettent un passage sûr.

Il n’en demeure pas moins que la saga des migrations vers l’Europe, caractérisée à la fois par l’espoir et le désespoir, se poursuit. Alors que l’Italie resserre son étau sur les réseaux de traite des êtres humains, la question plus générale de savoir comment gérer les migrations de manière humaine et efficace reste posée. La répression de ces réseaux de passeurs « VIP », bien qu’elle constitue une étape importante, n’est qu’un chapitre de l’histoire complexe de la migration qui continue de défier la conscience de l’Europe, estime BNN.