Tunisie-UE : L’arme migratoire !

La coopération entre la Tunisie et l’UE pour limiter la migration irrégulière s’avère difficile. Les deux parties ont quelque chose à gagner et beaucoup à perdre. Ce n’est pas une boutade, mais sûrement un constat qui caractérise l’évolution d’une architecture politique née de l’accord conclu en juillet dernier à Tunis par les dirigeants des deux parties.

Le gouvernement tunisien semble être allé vite en besogne et réagi, selon Deutsche Welle, avec une rapidité surprenante, car peu après la visite de la Première ministre italienne Giorgia Meloni et de la dirigeante de l’Union européenne Ursula von der Leyen au centre d’accueil des migrants de l’île italienne de Lampedusa, les autorités tunisiennes ont fait sortir des centaines de migrants du port de Sfax qui est un point de départ pour les migrants africains qui tentent de se rendre à Lampedusa.

Cette situation donne aux autorités tunisiennes un pouvoir considérable sur les politiques européens, pour qui la migration irrégulière est une patate chaude politique. Et ces dernières semaines, il semble que le gouvernement tunisien ait mis ce pouvoir à l’épreuve, ajoute DW. Et cela indique à quel point la Tunisie pouvait facilement influencer le flux d’immigrants irréguliers vers l’Europe.

L’accord Tunisie-UE n’a pas l’air d’avoir eu beaucoup d’impact jusqu’à présent. La semaine dernière, la situation à Lampedusa a suscité des inquiétudes lorsqu’environ 6 800 migrants sont arrivés à Lampedusa depuis la Tunisie en seulement 24 heures, à bord d’environ 120 petits bateaux.

Le signal de Tunis

Ce ne serait pas une coïncidence si les migrants ont été déplacés. Le fait que des centaines de migrants aient été déplacés de Sfax vers l’intérieur de la Tunisie le week-end dernier peut être considéré comme un signal, a déclaré Johannes Kadura, chef du bureau de Tunis de la Fondation allemande Friedrich Ebert.

« Ce n’est certainement pas un hasard si les autorités ne prennent pas de mesures plus sévères contre les migrants », a-t-il déclaré à la DW. « Ils veulent montrer clairement qu’il leur est possible de lutter contre les passeurs et d’empêcher les migrants de prendre la mer. »

Il est également fort probable que les autorités tunisiennes envoient également un signal inverse. Certains observateurs estiment que le gouvernement tunisien n’est pas satisfait de l’accord conclu avec l’UE, a noté Kadura. Ils estiment que les autorités tunisiennes permettront à certains migrants de partir vers l’Europe afin de mettre davantage de pression sur les Européens. Cela montre qu’il peut y avoir coopération, mais aussi confrontation, a-t-il déclaré.

La Tunisie « garde diverses options ouvertes »

« De cette manière, [le gouvernement tunisien] signale qu’il garde diverses options ouvertes », a expliqué Kadura.

A Tunis, les attentes sont grandes, ajoute, pour sa part, Christian Hanelt, expert du Moyen-Orient à la Fondation Bertelsmann. Les destins de l’Italien Meloni et du Tunisien Saied sont liés, a déclaré l’expert à DW. Saied espère que Meloni, qui a promis aux électeurs italiens qu’elle lutterait contre l’immigration irrégulière, lui apportera un soutien financier sans trop de conditions. « Il espère que l’UE équipera les structures de sécurité tunisiennes et ses garde-côtes », a déclaré Hanelt.

Dans le même temps, Saied espère également que des discussions avec Meloni et d’autres responsables politiques européens contribueront à atténuer l’isolement diplomatique croissant qu’il subit en raison de son propre comportement de plus en plus autoritaire, a poursuivi Hanelt.

Meloni a pu étendre ses contacts diplomatiques avec Saied. Mais lorsqu’il s’agit d’aide financière, la politicienne italienne d’extrême droite ne peut pas aller plus loin car cela est lié à des questions politiques et de droits de l’homme ainsi qu’à l’accord de la Tunisie d’entreprendre des réformes économiques. « Et Saied s’y oppose », a déclaré Hanelt.

En fait, il est fort probable que l’immigration irrégulière vers l’UE continue d’augmenter, a prévoit Hanelt. De nombreux candidats à l’immigration voient dans les négociations entre le gouvernement tunisien et les responsables politiques européens le signe que de tels mouvements ne feront que devenir plus difficiles dans un avenir proche. La situation économique difficile de la Tunisie – qui rend plus ardu pour les migrants de rester et de travailler rend également le voyage vers Lampedusa plus urgent, a expliqué Hanelt.

« Mais il est difficile de dire si Saied utilise cela pour ses propres intérêts », a ajouté l’expert. « On ne peut pas exclure que les autorités de sécurité tunisiennes détournent simplement le regard. Il faut souligner qu’il n’y a jusqu’à présent aucune preuve de cela. »