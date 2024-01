Tunisie-UE : L’insubmersible coopération pour intercepter les migrants en mer

Le coup de froid qui s’est installé dans les relations entre l’Union Européenne et la Tunisie semble avoir soigneusement épargné les capacités de la marine et des garde-côtes tunisiens. Si bien que l’UE met déjà en œuvre des projets avec des partenaires de développement de l’appareil étatique italien, français et allemand pour renforcer les renforcer s’agissant de l’interception des migrants en mer, ont confirmé à Euractiv plusieurs documents et un porte-parole de la Commission européenne.

Les projets ont été approuvés avant le protocole d’accord entre l’UE et la Tunisie qui a été signé en juillet 2023, et se trouve actuellement à un stade précoce de mise en œuvre, croit savoir la même source.

Les partenaires de développement comprennent la branche opérationnelle du ministère français de l’Intérieur, Civipol, la police fédérale allemande, le ministère italien de l’Intérieur et l’organisation basée à Vienne, le Centre international pour le développement des politiques migratoires (ICMPD).

En particulier, les autorités tunisiennes construisent un Centre de coordination des secours maritimes (MRCC) avec le soutien de l’UE et de ses partenaires de développement, a déclaré un porte-parole de la Commission européenne à Euractiv. Un MRCC est le premier point de contact pour les incidents en mer dans les eaux internationales – tous les pays bordant la mer Méditerranée, à l’exception de la Tunisie, en ont déjà un en activité.

« Les prochaines étapes envisagées par les autorités tunisiennes dans ce domaine comprennent la déclaration d’une zone SAR [recherche et sauvetage] – une compétence nationale – ainsi que la reconnaissance formelle du MRCC, la mise en place d’installations radar le long de la côte et le développement d’un plan SAR, a expliqué le porte-parole de la Commission.

Dès qu’un avion ou un bateau observe ou reçoit un signal de détresse d’un navire en mer, l’intercepteur a l’obligation légale de signaler l’observation à tous les bateaux proches et aux MRCC – généralement aussi par l’intermédiaire du canal radio d’urgence 16.

Les zones dites SAR font partie des eaux internationales (qui commencent à 12 milles nautiques des côtes). Il n’y a pas de souveraineté nationale dans les zones SAR, mais les pays peuvent se voir attribuer une zone à observer, afin de faciliter la coordination et de permettre aux sauvetages d’être effectués dans les plus brefs délais.

La police allemande forme les garde-côtes tunisiens

La police fédérale allemande et l’ICMPD mettent en œuvre un projet de 13,5 millions d’euros pour soutenir les garde-côtes tunisiens. Le projet se concentre sur la formation afin d’améliorer leur capacité à gérer les frontières maritimes et les activités d’interception. Le projet a débuté en janvier 2023 et devrait s’achever en juin 2026.

Comme l’ICMPD l’a indiqué à Euractiv l’année dernière, deux centres différents de formation des autorités tunisiennes ont été inaugurés en novembre 2023, dans le cadre de ce projet.

Un autre montant de 5 millions d’euros a été alloué par l’UE pour » l’amélioration du MRCC « , a déclaré le porte-parole de la Commission européenne à Euractiv.

» Ce financement est alloué à l’acquisition d’équipements informatiques et de communication dans le but de soutenir l’effort de mise à niveau du MRCC en Tunisie « , a expliqué le porte-parole de l’exécutif européen.

Pour ce projet, les partenaires de développement sont le ministère italien de l’Intérieur et l’ICMPD, qui en est actuellement à la troisième phase de mise en œuvre.

Dans le cadre d’un autre projet en cours, avec Civipol comme partenaire de développement, la branche française du ministère de l’intérieur a reçu 16,5 millions d’euros pour soutenir les interceptions en mer des garde-côtes et de la marine, le renforcement des capacités et la fourniture d’équipements.

Les droits de l’homme en jeu

La Tunisie n’est pas un pays sûr, ont souligné de nombreuses organisations de la société civile dans une déclaration commune publiée en juillet après la signature du protocole d’accord entre l’UE et la Tunisie.

En particulier, non seulement la situation économique du pays rend la Tunisie plus fragile et moins résistante, mais la ligne politique dure à l’égard des migrants subsahariens dans le pays fait de la Tunisie un endroit peu sûr pour certaines catégories de personnes en mouvement, ont déclaré les organisations.

Dans le contexte de la recherche et du sauvetage, un sauvetage est terminé lorsque les survivants sont débarqués dans un lieu sûr. Si les personnes sont débarquées dans un endroit où elles risquent, par exemple, d’être victimes d’abus et de tortures, l’opération doit être considérée comme un retour illégal, conformément au principe de non-refoulement.