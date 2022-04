Tunisie-UE: Une délégation du Parlement européen attendue à Tunis, du 11 au 13 avril 2022

Des eurodéputés visiteront la Tunisie, du 11 au 13 avril 2022, pour des consultations sur les progrès réalisés par le pays sur la voie des réformes politiques et le retour à la stabilité institutionnelle, a fait savoir, jeudi, la délégation de l’union européenne en Tunisie dans un communiqué.



Cette délégation sera composée de Michael Gahler (Parti Populaire Européen/ Allemagne), chef de la délégation et rapporteur permanent pour la Tunisie au sein de la commission des affaires étrangères, Javier Nart (Renew Europe,Espagne), Jakop Dalunde (Verts/ALE, Suède) et Andrea Cozzolino (Alliance progressiste des socialistes et démocrates, Italie), président de la délégation du Parlement européen pour les relations avec les pays du Maghreb.

Au cours de cette visite, une délégation de députés de la commission des affaires étrangères du Parlement européen rencontrera le Président de la République Kaies Saïed, des représentants du gouvernement, de partis politiques et de la société civile pour discuter de la manière dont l’UE peut continuer à soutenir la Tunisie dans son processus de réformes politiques et de consolidation démocratique.



Toujours selon la même source, les eurodéputés réaffirmeront la nécessité d’un dialogue politique inclusif, du respect de l’État de droit, des libertés civiles et des droits humains, ainsi que d’un système politique fondé sur des principes démocratiques, notamment la séparation des pouvoirs garantie par des contre-pouvoirs institutionnels.



Cette délégation sera également l’occasion de discuter avec les interlocuteurs concernés si et comment le Parlement européen peut soutenir la Tunisie dans la préparation des élections prévues à la fin de cette année.



En outre, la délégation accordera une attention particulière à la situation économique en Tunisie et à la manière dont l’UE peut soutenir au mieux les autorités tunisiennes dans la mise en œuvre des réformes économiques au profit de toute la population, dans le contexte de la crise économique et de la sécurité alimentaire, de la pandémie mondiale et des conséquences de l’agression russe contre l’Ukraine.