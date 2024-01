Tunisie Valeur recommande de se positionner sur l’UIB

« L’action de la filiale tunisienne du groupe Société Générale poursuit son élan boursier qui avait salué les résultats d’excellente facture de 2022. 20 ans après sa privatisation, l’UIB entame une nouvelle page dans son histoire ». C’est ce qu’affirme un récente note d’analyse de l’intermédiaire boursier Tunisie Valeurs (T.V).

On rappelle que le groupe français Société Générale (SG), actionnaire de référence de l’UIB, avait ouvert une réflexion stratégique sur sa participation au capital de la banque tunisienne. Et T.V d’indiquer que « l’annonce de l’éventuelle cession majoritaire de l’UIB constitue un catalyseur pour le titre en Bourse. Cependant, le processus de cession de la participation de SG devrait prendre le temps nécessaire. Entre-temps, les spéculations sur l’identité du futur repreneur tiendront le marché en haleine dans les prochaines semaines, et la cession majoritaire de l’UIB suscite d’ores et déjà l’intérêt de plusieurs investisseurs ».

Faisant ensuite rétrospective des résultats de l’UIB, T.V estime que « 2023 s’annonce comme un « accident de parcours » pour l’UIB au niveau de la rentabilité. Ce constat est attesté par les comptes semestriels de la banque privée qui font état d’une croissance du PNB inférieure à celle des charges opératoires et d’un doublement du coût du risque à 28,8 MDT ».

Tunisie Valeurs estime que l’UIB « a subi, in fine, une baisse de son Bottom Line de 14 % à 57,8 MDT, mais qu’au vu de ses multiples actuels et malgré un premier semestre en deçà des attentes, l’UIB est bien outillée pour poursuivre son mouvement de redressement boursier dans les prochaines années. Outre sa réactivité commerciale et sa bonne qualité de portefeuille, les avancées réalisées en matière d’adoption des normes internationales (normes IFRS et normes bâloises de solvabilité et de liquidité) constituent des garanties pour surmonter la crise économique actuelle ». Et c’est pour tout cela, que T.V dit continuer à recommander un positionnement à l’achat sur la valeur UIB.