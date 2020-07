Tunisie: Voici la date de révision des prix de carburants

La commission chargée de fixer et de suivre les prix des carburants se réunira à partir de ce mardi 7 juillet 2020. Selon les données rapportées par Mosaïque fm, cette commission est composée par le ministère des Energies, un représentant de la présidence du gouvernement, un représentant du ministère des Finances, un représentant du ministère du Commerce et le PDG de la société tunisienne des industries de raffinage ou son représentant.

Les prix des produits pétroliers sont fixés chaque mois après l’étude du taux de change du dinar tunisien avant le premier jour du mois concerné par la révision.

On rappelle que cette commission a décidé le mois dernier une réduction pour la troisième fois consécutive des prix de vente des produits pétroliers : l’Essence sans plomb, le gasoil et le gasoil sans souffre entre 20 et 30 millimes. Le taux maximal de la révision par la hausse ou la baisse est de 1,5%. Les prix peuvent rester sans changement après l’étude du coût des carburants.