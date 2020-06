Tunisiens à l’étranger : La douane lance de nouveaux services

En prévision du retour des Tunisiens à l’étranger cet été, la douane tunisienne vient de lancer de nouveaux services numériques accessibles sur son site web : www.douane.gov.tn

L’objectif est de faciliter l’accès aux différentes démarches relatives au retour provisoire et définitif de la diaspora tunisienne à l’étranger, a indiqué le porte-parole de la douane tunisienne, Haithem Zneidi lors d’une conférence de presse tenue, lundi, à Tunis.

La douane a ainsi lancé une application mobile baptisée » Le voyageur intelligent » dont l’objectif est de faciliter l’accès à l’information douanière, a-t-il ajouté, faisant observer qu’il est possible d’obtenir le permis de circulation à travers l’application » Mon permis « .

Et d’ajouter qu’il est possible également de procéder à la déclaration des bagages en ligne via l’application » Mes bagages « .

Sur un autre volet, le porte-parole de la douane a fait savoir que de nouveaux espaces ont été aménagés dans les différents points de transit maritimes afin de faciliter les opérations de fouille des véhicules et veiller ainsi au respect des règles de distanciation sociale dans le cadre des mesures de prévention du Covid-19.

Il a, dans ce contexte, assuré que tous les dispositifs sanitaires ont été pris, précisant que des masques de protection et les gels hydroalcooliques ont été fournis aux agents de la douane.

D’autre part, il a souligné que la douane a mis au point une stratégie destinée à faciliter la communication avec les bureaux douaniers dans les régions, faisant remarquer qu’il est possible de les joindre à tout moment pour tout renseignement, via des numéros de téléphone disponibles sur le site de la douane.

Les services de communication de la douane sont également joignables sur Facebook, a-t-il ajouté.