TunTrust fait son entrée dans la liste des autorités de confiance de Mozilla

L’Agence Nationale de Certification Electronique – TunTrust a annoncé mercredi que sa demande d’intégration dans la liste des autorités de confiance de Mozilla déposée depuis Octobre 2019 a été approuvée.

La liste de confiance de Mozilla est reconnue comme la liste de confiance la plus fiable au monde en matière de certification électronique. Il est prévu que d’ici la fin de l’année 2021, les certificats Web OV SSL émis par TunTrust seront reconnus pas la majorité des navigateurs web.

L’intégration de l’Agence Nationale de Certification Electronique -TunTrust – dans la liste de confiance de Mozilla a été un grand challenge ayant nécessité un important investissement en ressources matérielles, financières et humaines, selon un communiqué rendu public par l’agence.

Des exigences de conformité aux normes internationales en termes de sécurité et de certification électronique ont été atteintes pour satisfaire aux pré-requis d’excellence imposés par l’éditeur Mozilla.

En effet, TunTrust est audité annuellement afin de maintenir sa conformité aux référentiels Web Trust for CA et Web Trust BR SSL des autorités de certification obtenue depuis 2019 et sa conformité à la norme ISO 27001 de management de la sécurité de l’information obtenue depuis 2018.

TunTrust affirme sa position de principal acteur du climat de confiance numérique essentiel à la transformation digitale et à l’instauration de l’économie numérique en Tunisie.

L’Agence Nationale de Certification Electronique est la première autorité gouvernementale en Afrique et au Moyen-Orient à intégrer la liste de confiance de Mozilla. Ainsi, TunTrust maintient son avancée dans le domaine de la certification électronique à l’échelle régionale.