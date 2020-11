Turquie : 337condamnés à la prison à vie pour tentative de putsch manqué contre Erdogan

Le principal procès en lien avec la tentative de putsch ayant visé, en juillet 2016, le président turc Recep Tayyip Erdogan vient de se terminer. Un tribunal d’Ankara a condamné, jeudi 26 novembre, 337 personnes à des peines de prison à vie. Depuis le putsch avorté, les autorités traquent sans relâche les partisans du prédicateur Fethullah Gülen, accusé d’avoir ourdi la tentative de putsch. Elles ont déclenché des purges d’une ampleur sans précédent dans l’histoire moderne de la Turquie.

Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont été arrêtées et plus de 140 000 limogées ou suspendues de leurs fonctions. Pas moins de 289 procès en lien avec la tentative de coup d’Etat se sont déjà achevés, et 10 autres sont encore en cours. Les tribunaux ont à ce jour condamné près de 4 500 personnes, infligeant des peines de prison à vie à près de 3 000 d’entre elles, selon les chiffres officiels.

A l’occasion de ce dernier procès, ces personnes ont été reconnues coupables notamment de « tentative de renversement de l’ordre constitutionnel », de « tentative d’assassinat du président » et d' »homicides volontaires », selon un résumé du verdict obtenu par l’AFP. Par ailleurs, 60 personnes ont été condamnées à diverses peines de prison et 75 acquittées, à l’issue de ce procès où comparaissaient près de 500 accusés.