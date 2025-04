UA: La Tunisie remet à l’Ouganda la présidence du CTS sur la Fonction publique

La Tunisie a, officiellement, remis, vendredi, à la République d’Ouganda la présidence du Bureau du Comité technique spécialisé de l’Union africaine sur la fonction publique, les collectivités locales, le développement urbain et la décentralisation.

Le ministre de l’Environnement Habib Abid, a représenté la Tunisie tandis que la République d’Ouganda a été représentée par la ministre des Terres, du Logement et du Développement urbain, Judith Nalule Nabakooba, lors de la cérémonie de passation tenue, vendredi, au siège du département de l’Environnement à Tunis.

A cette occasion, le ministre a indiqué que « la Déclaration de Tunis sur la fonction publique, la prestation de services à travers les technologies de l’information, le soutien à la décentralisation, à la gouvernance locale et à la lutte contre la corruption, approuvée en décembre 2024, a prévu l’organisation de la sixième session ordinaire de ce comité technique spécialisé de l’Union africaine en 2026.

Il a souligné que la Tunisie reste déterminée à œuvrer dans le cadre de l’Union africaine pour soutenir toutes les initiatives visant à réaliser une véritable intégration des pays du continent africain, notamment dans les domaines les plus vitaux et les plus proches des citoyens, dans le cadre de la mise en œuvre de l’Agenda Afrique 2063.

Pour sa part, Ghazi Abouda, directeur à la Direction générale de la fonction publique à la présidence du gouvernement, a indiqué que les travaux du Bureau du Comité technique spécialisé de l’Union africaine visent à élaborer des recommandations en faveur de la décentralisation, du développement urbain et de la fonction publique.

Il s’agit également de promouvoir les compétences des ressources humaines, d’améliorer les services rendus, et d’harmoniser les politiques et les législations entre les pays africains, a-t-il ajouté.



La Tunisie avait siégé à la tête du Comité technique spécialisé de l’Union africaine sur la fonction publique, les collectivités locales, le développement urbain et la décentralisation pendant deux ans (le mandat 2023-2024).