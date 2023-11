UBCI et Reschool nouent un partenariat stratégique pour soutenir les écoles publiques

Sous l’égide du ministère de l’éducation nationale et dans le cadre de sa démarche de Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE), l’UBCI s’est engagéesur un vrai projet durable avec RESCHOOL EDUCATION, pouroffrirdes ateliers de soutien éducatifs et durablesà près de 1200 écoliers,dans plusieurs écoles primaires du grand Tunis, en appui au programme officiel de l’éducation nationale. Plus de de 300 ateliers sont planifiés sur toute l’année scolaire 2023/2024, autour de plusieurs thématiques, à savoir des ateliers e-learningd’éducation financière, de lecture théâtrale, mathématiques, des ateliers Educatifs par le jeu vidéo (Edu Game), de dessin bricolageainsi quedes ateliers environnementaux… Des ateliers éducatifs pensés et développés pour permettre aux enfants de jouer et d’apprendre à travers des jeux ludiques et dynamiques basées sur l’âge et le niveau des écoliers.

Parmi les écoles sélectionnées pour ces ateliers, l’école primaire Birine (dans la délégation de Sidi Hassine) pour laquelle l’UBCI a engagé des travaux de rénovation en 2021 dans le cadre des actions initiées par la banque à l’occasion de la rentrée scolaire. Rappelons que l’UBCI a visité, l’école Birine en septembre 2023 dans le cadre d’une opération solidaire en collaboration avec RESCHOOL EDUCATION, qui a consisté à la distribution de cartables fournis, avec des manuels scolaires, cahiers et fournitures scolaires.

A travers ces actions, l’UBCI confirme son engagement dans l’éducation des enfantset sa volonté constante de lutter contre l’abandon scolaire.