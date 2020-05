UGTT : Le prélèvement d’une journée de travail effectué sur le salaire brut

Le secrétaire général adjoint à l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT) Abdelkrim Jrad a indiqué, samedi 2 mai 2020, que le prélèvement d’une journée de travail sur le salaire des travailleurs des secteurs public et privé au titre de la contribution circonstancielle exceptionnelle pour soutenir le budget de l’État face à la propagation du Coronavirus, comprenait plus d’une journée de travail car son calcul était basé sur le salaire annuel brut et non sur le salaire net, comme convenu précédemment entre le gouvernement et le syndicat.

Jrad a expliqué que la centrale syndicale estime qu’il s’agit d’un “vol”, soulignant qu’elle va revendiquer des explications de la part de la partie gouvernementale.

Selon lui les prélèvements ont été effectués sur le salaire annuel brut avec l’ensemble des salaires et primes en hors taxes et non sur le salaire perçu au cours du mois d’Avril.

Jrad a aussi dénoncé le prélèvement effectué sur les pensions de retraite des personnes ayant un salaire annuel supérieur à 5000 dinars.