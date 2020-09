Ukraine: 22 morts dans le crash d’un Antonov militaire

Au moins 22 personnes, pour la plupart des élèves d’une école militaire âgés d’une vingtaine d’années, ont été tuées et deux autres grièvement blessées dans le crash d’un avion militaire vendredi soir près de Kharkiv, dans l’est de l’Ukraine.

Le président Zelensky a ordonné de « créer d’urgence une commission gouvernementale pour élucider les circonstances et les causes » de la catastrophe.

Cet avion de transport militaire Antonov An-26 s’est écrasé à l’atterrissage à deux kilomètres de l’aéroport militaire de Tchougouïv, selon le service d’Etat pour les situations d’urgence. « C’était un vol d’entraînement », a indiqué la présidence ukrainienne dans un communiqué.

Plusieurs avions militaires se sont écrasés en Ukraine lors de vols d’entraînement ces dernières années.

L’Antonov An-26 est un avion de transport léger conçu en Ukraine à l’époque soviétique. Long de 24 mètres, il peut voler à une vitesse de croisière de 440 km/h.

Largement héritée de l’époque soviétique, l’armée ukrainienne, qui souffrait d’un manque de financement chronique, se trouvait dans un état lamentable jusqu’au début de la guerre avec les séparatistes dans l’Est en 2014.

Depuis, Kiev aidé par les Occidentaux a tenté de la moderniser mais des experts considèrent les résultats comme mitigés.