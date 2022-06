Ukraine : Le G7 va  « augmenter la pression sur la Russie »

Le sommet du G7 en fin de semaine en Allemagne débouchera sur « un ensemble de propositions concrètes pour augmenter la pression sur la Russie et montrer notre soutien collectif à l’Ukraine », a déclaré un haut responsable de la Maison Blanche.

Il n’a pas toutefois donné de détails sur ce que seraient ces mesures, après que les Occidentaux ont déjà multiplié les annonces de sanctions contre le régime de Vladimir Poutine.

Les sept chefs d’Etat et de gouvernement « voient un ensemble de défis communs en termes de coût de la vie pour leurs populations » et plus largement dans le monde, notamment en matière d’énergie et d’alimentation, a indiqué ce haut responsable, qui n’a pas voulu être nommé.

Il s’exprimait lors d’une conférence de presse consacrée à la participation du président américain Joe Biden à ce sommet du G7 ainsi qu’à un sommet de l’Otan qui se tiendra dans la foulée, en Espagne.

La Maison Blanche a souligné que le président ukrainien Volodymyr Zelensky interviendrait, virtuellement, lors de ces deux rendez-vous. Pour ce qui concerne l’Otan, une haute responsable de l’exécutif américain a elle insisté sur le fait que l’alliance de défense occidentale présenterait à Madrid un nouveau « concept stratégique » qui « mentionnera les défis posés par la Chine ».