Un accord a été trouvé pour mettre en œuvre des procès-verbaux du secteur de la pêche

Il a été convenu de mettre en œuvre l’ensemble des procès-verbaux relatif au secteur de la pêche dont ceux portant sur les hydrocarbures, a déclaré, jeudi, aux médias, le président de l’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP), Abdelmajid Zarr.

Le président de l’UTAP s’exprimait à l’issue d’une séance de dialogue tenue, à la Kasbah, entre le chef du gouvernement, Hichem Mechichi et des membres du bureau exécutif de l’UTAP, en présence du ministre du Commerce et du développement des exportations, Mohamed Bousaid.

D’après Zarr, un accord a également été trouvé sur l’augmentation de la capacité de stockage des dattes et de l’huile et sur la promotion des semences, soulignant que cette séance a été » fructueuse « .

De son côté, le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Mohamed Bousaid a fait savoir que la partie gouvernementale et l’UTAP ont convenu de résoudre les différentes problématiques auxquelles fait face le secteur, dont celles liées au stockage, au transport et à la commercialisation des marchandises.

Et d’ajouter que cette réunion a également été une occasion pour exposer les différentes préoccupations du secteur agricole.

Les marins-pêcheurs ont observé, mercredi, un sit-in dans tous les ports de pêche du pays, pour dénoncer la détérioration de la situation de leur activité, en raison du refus de l’autorité de tutelle de mettre en application les dispositions des anciens accords.