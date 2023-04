Un autre regard sur les gros bénéfices des banques

AM*

En regardant les derniers états financiers publiés par les banques cotées avec leurs résultats records, j’ai essayé d’imaginer la réaction du marché tunisien et des clients de ces banques si ces dernières avaient publié les Juste Valeurs de leurs Portefeuilles Titres d’Investissement. Ces Portefeuilles Titres d’Investissement sont composés essentiellement des BTA et Emprunts obligataires (BTA à taux fixe obligatoirement). L’encours de ce Portefeuille a atteint 4.290 Millions de Dinars pour l’une de ces banques.



La Juste Valeur de ces Portefeuilles est certainement inférieure à la valeur présentée au niveau des états financiers après l’augmentation du Taux directeur de la BCT et des autres taux d’intérêt en conséquence. Sauf que notre norme comptable tunisienne dispose que les moins-values latentes ressortant de la différence entre la valeur comptable et la valeur de marché ou la juste valeur des titres, ne sont provisionnées que dans les cas ci-après:

– il existe, en raison de circonstances nouvelles, une forte probabilité que l’établissement ne conserve pas ces titres jusqu’à l’échéance ;

– il existe des risques de défaillance de l’émetteur des titres.

Aux Etats Unis, et malgré que ces moins-values ne soient pas comptabilisées pour les HTM (équivalent des Titres d’investissement), une simple information au niveau des états financier sur la Juste Valeur du portefeuille détenu par la SVB a fait chuter cette banque (moins-value latente de 15 160 Milliards de Dollars pour un portefeuille de 91 327 Milliards de Dollars)

*Sofiène Weriemi Expert-comptable membre de l’OECET