Un bond en avant pour le secteur de la cosmétique en Tunisie

L’un des propriétaires des entreprises qui fournissent les matières premières utilisées dans l’industrie cosmétique, Fathi Lajmi, a déclaré que le secteur de la fabrication des produits cosmétiques et des parfums a connu un grand progrès en Tunisie ces dernières années, à la lumière de l’appui technique apporté par l’industrie cosmétique des entreprises leaders ainsi que des marques internationales.

Lajmi a affirmé, sur Express Fm, que l’industrie cosmétique en Tunisie possède des mécanismes techniques et a développé le niveau de ses performances marketing, qui leur permettent de résister sur le marché tunisien.

Il a, également, ajouté que l’industrie cosmétique tunisienne est capable de proposer des formules comparables aux marques internationales et de les concurrencer fortement sur le marché.

Le responsable a indiqué, cependant, que le secteur souffre d’un manque de soutien de la part des autorités, et a parlé de l’importance d’établir un cadre juridique actualisé en partenariat avec les professionnels du secteur, pour pouvoir fournir les produits cosmétiques conformément aux normes établies, précisant que les industries tunisiennes travaillent actuellement conformément aux normes européennes.

En outre, il est possible, selon ses dires, de créer une cellule pour faciliter les démarches douanières et administratives, accélérer ainsi les opérations d’exportation, mais également les opérations d’approvisionnement en matières premières tel que l’alcool utilisé dans la fabrication des parfums et des produits cosmétiques.