Un citoyen en colère, et qui demande « Laissez ce pays tranquille » !

« Laissez ce pays tranquille. Arrêtez de partager n’importe quoi. Ne jouez pas les connaisseurs et spécialistes. Certains terroristes qui ont changé de terrain, profitent de votre haine envers vos dirigeants et de la naïveté de certains d’entre vous, qui n’ont rien à ajouter que partager des nouvelles qui détruisent votre moral », écrivait le citoyen et éminent universitaire Fethi Zouhair.

En colère, l’universitaire de renom interpelle ses concitoyens : « Depuis hier un salop a publié un torchon indiquant que la BM annoncera pour bientôt la faillite du pays sachant que ce n’est pas le rôle de cette institution. Un papier nul plein de haine qui a fait le tour de la toile et envoyer en in box entre amis qui ne veulent pas se montrer publiquement », ajoutait ce citoyen tunisien.

Ce citoyen tunisien, à juste titre en colère surtout contre ceux qui reprennent ce genre de fakenews qui n’ont rien à voir avec l’information, qui font du mal à leur propre pays. Le Post repris en PV sur les réseaux sociaux tunisiens est celui d’une personne étrangère, « faux conseiller de Sarkozy et qui a écopé de la prison en France pour escroquerie », comme en écrivait depuis 2008 le journal français Le Parisien.

Il faut dire aussi, que beaucoup de Tunisiens, à juste titre désespérés que les crises, politique et économique, ne se résolvent pas dans le pays, en sont désormais venus, cette fois à injuste titre, à vouloir du mal à leur propre pays, à prêter l’oreille à tous les cassandres de tous bord, et à s’auto-flageller par le parage de ce genre de fakenews !