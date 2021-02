Un CMR consacré à l’initiative privée et à l’investissement se tiendra la semaine prochaine

Un conseil ministériel restreint consacré à la promotion de l’initiative privée et de l’investissement se tiendra la semaine prochaine, a fait savoir, le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, lors de l’inauguration du 2e centre technologique « Elife » à Béja.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Mechichi a déclaré que son gouvernement « va déclarer la guerre contre la bureaucratie et tout ce qui entrave l’investissement et l’esprit d’initiative à l’instar des législations et les autorisations.

« La jeunesse tunisienne a prouvé qu’elle est capable de créer et de faire des miracles lorsqu’on lui ouvre la voie », a-t-il insisté.

Lors de la séance plénière, au parlement, consacrée à l’octroi de la confiance aux membres du gouvernement proposés dans le cadre du remaniement ministériel, tenue en janvier dernier, Mechichi avait souligné que l’amélioration du climat des affaires et l’impulsion de l’initiative privée seront parmi les priorités de son gouvernement, au cours de l’année actuelle.

Il avait affirmé que son équipe ministérielle œuvrera au cours du premier semestre de l’année 2021, à annuler et réviser la majeure partie des autorisations et obstacles qui entravent toutes les activités économique, ajoutant qu’elle s’efforcera également à faciliter l’accès à l’arsenal des avantages financiers et fiscaux, surtout à travers la réduction du taux d’autofinancement exigé pour bénéficier de ces avantages, en vue d’encourager les investisseurs et surtout les jeunes à créer la richesse et à compter sur eux-mêmes, tout en stimulant leur initiative privée.