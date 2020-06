Un CMR examine les préparatifs pour le pic de consommation d’eau potable durant l’été

Le Chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh, a présidé mercredi, 10 juin 2020, un conseil ministériel restreint (CMR) consacré à l’examen des préparatifs pour le pic de consommation d’eau potable, qui ne manquerait pas de survenir durant l’été 2020.

Fakhafakh a décidé, à cette occasion, de renforcer les groupements hydrauliques et de les réhabiliter grâce a des opérations d’entretien, de manière à leur permettre de répondre aux besoins en eau potable dans les gouvernorats de Tataouine, Médenine, Gafsa, Sfax, Zaghouan et Le Kef, selon un communiqué de la Présidence du gouvernement.

Il a, également, mis l’accent, lors de ce conseil, sur l’importance de garantir un approvisionnement régulier en eau et la nécessité d’atteindre un taux de couverture de 100 %, tout en veillant à l’alimentation du milieu rural en eau potable .

De son coté, le PDG de la SONEDE, Mesbah Helali, a indiqué dans une déclaration à l’issue de CMR, que la société a déjà lancé un programme de 158 interventions sur l’ensemble du territoire, ciblant en particulier, les régions qui souffrent de pénurie d’eau,dans l’objectif de faire face au pic de la consommation durant l’été 2020, compte tenu des changements climatiques et des précipitations irrégulières.

Il a ajouté que 30 puits profonds seront réalisés outre un certain nombre d’interventions de maintenance effectuées au niveaux des stations de pompage et des réseaux d’approvisionnement, exprimant le souci de parachever les projets d’hydrauliques programmés et de les exploiter avant la haute saison.

Il est à noter que les pics de consommation se caractérisent par des coupures fréquentes et des perturbations dans l’approvisionnement en eau potable ,dans de plus en plus des régions du pays.