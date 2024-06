Les Etats-Unis ont mis en garde mardi contre les « conséquences désastreuses » qu’auraient un nouveau conflit entre Israël et le Hezbollah au Liban, et appelé à trouver une solution « diplomatique ».

« Une autre guerre entre Israël et le Hezbollah pourrait facilement devenir une guerre régionale, avec des conséquences désastreuses pour le Moyen-Orient », a déclaré le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, en recevant son homologue israélien, Yoav Gallant, au Pentagone.

