Un conseil ministériel examine les recommandations adoptées à l’issue de l’évaluation du système des marchés publics

Un conseil ministériel consacré à l’évaluation et la réforme du système des marchés publics s’est tenu mercredi 27 juillet 2022, au palais du gouvernement à la Kasbah, sous la présidence de la cheffe du gouverenement Najla Bouden au Palais du gouvernement à la Kasbah, a supervisé un conseil ministériel consacré

Le Conseil a examiné les propositions et recommandations adoptées à l’issue du processus d’évaluation du système des marchés publics selon la méthodologie OCDE-MAPSII et a souligné l’importance de poursuivre les travaux d’amélioration du décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014 relatif à l’organisation des marchés publics, selon la présidence du gouvernement.

Bouden a affirmé à cette occasion, que les recommandations et propositions formulées par le Comité National de Réforme du Système des Marchés Publics à l’issue du processus d’évaluation et de diagnostic sont de nature à renforcer la transparence, l’intégrité et la gouvernance du marchés publics, d’accroître l’efficacité des marchés publics, ainsi que de simplifier les procédures de passation de ces marchés.

Le Comité national de réforme du système des marchés publics comprend 45 cadres d’employés de l’État, auxquels s’ajoutent des représentants des organes de contrôle et des représentants de la société civile.