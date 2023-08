Un député part en guerre contre les responsables en charge des dossiers des biens spoliés

Intervenant, jeudi 31 août, sur les ondes de Radio Shems FM, le député Badreddine Gammoudi, du mouvement du peuple, a accusé des éléments dans l’administration d’entraver l’action de recouvrement des biens spoliés et confisqués. Il a estimé qu’il existe des agents administratifs qui tirent profit du dossier des biens spoliés et confisqués, déplorant l’absence de suivi de ces dossiers et le mauvais choix des responsables qui en ont la charge.

Il a parlé de trahison, se référant aux déclarations de responsables européens selon lesquelles il n’existe pas une coopération de la part des tunisiens au sujet des biens tunisiens détournés à l’étranger.

B. Gammoudi a accusé le directeur du contentieux de l’Etat de carence ainsi que la commission en charge du dossier des biens spoliés et détournés à l’étranger, demandant au président de la république de prêter tout l’intérêt requis à ce dossier et de le suivre régulièrement, au jour le jour.

Aussi, dans le même esprit, il a réclamé la révision des nominations décidées depuis 2011, déclarant que des entreprises et des institutions de la plus haute importance sont dirigées par des hommes incompétents et fustigeant, dans le sillage, les opportunistes s’abritant faussement derrière le processus du 25 juillet.