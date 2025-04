Un État palestinien indépendant en Cisjordanie « n’est pas possible », selon le ministre israélien des AE

Interrogé par le quotidien français Le Figaro sur l’éventualité d’une annexion de la Cisjordanie occupée, le ministre israélien des affaires étrangères a déclaré qu’il s’agissait de « territoires contestés, pas de territoires occupés ».

« Pour nous, il s’agit de territoires contestés, pas de territoires occupés. Nous avons souvent été prêts à négocier. Mais ce n’est pas possible avec l’actuelle Autorité palestinienne », a déclaré Gideon Saar.

« Nous ne voulons pas les diriger. Mais un État palestinien indépendant aujourd’hui en Judée et en Samarie [la Cisjordanie] n’est pas possible, car il serait dirigé par Hamas et mettrait en danger la sécurité d’Israël. »

- Publicité-