Un gouvernement restreint. Othman Jerandi aux Affaires étrangères !

Le chef du gouvernement désigné Hichem el-Mechichi a laissé entendre qu’il souhaitait former un gouvernement restreint où seront fusionnés des ministères tels que ceux de l’éducation et l’enseignement supérieur, des affaires sociales, de la formation professionnelle, de l’emploi et de l’environnement, selon des sources proches des les consultations gouvernementales, citées par le journal Achark al-Awsat.

Les mêmes sources ajoutent que Mechichi gardera un certain nombre de membres du gouvernement sortant, dont Imed Hazgui en tant que ministre de la Défense.

Le président tunisien Kais Saied devrait nommer le conseiller Othman Jerandi au poste de ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale.