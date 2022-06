Un incendie s’est déclaré hier vendredi dans l’une des exploitations céréalières de la région d’Ain Al-Touta dans la délégation de Teboursouk du gouvernorat de Beja.

Une source de la Protection civile a confirmé au correspondant sur place de Mosaïque que les flammes ont détruit 45 hectares de céréales et 100 oliviers, avant que les forces de la protection civile et forestière ne parviennent à circonscrire le sinistre malgré le relief difficile et les vents violents.