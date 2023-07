Un match à 8,1 MDT pour Jabeur contre Vondrousova 

Ons Jabeur jouera dans quelques dizaines de minutes, la Tchèque Marketa Vondrousova pour la finale du Wimbledon 2023. Et il est à noter que l’édition 2023 du tournoi de tennis de Wimbledon, l’un des 4 tournois majeurs selon le classement de l’Association professionnelle, a alloué d’importants prix financiers et de gros et prévoit des bénéfices supérieurs à (52 millions d’euros).

C’est ainsi que le vainqueur du titre de champion de l’édition de cette année recevra 2,7 millions d’euros (8,1 millions de dinars tunisiens), soit une augmentation de 17% par rapport au prix 2022 de l’année dernière. La joueuse classée deuxième recevra 1,4 million d’euros (4,2 millions de dinars tunisiens ), soit une augmentation de 12% par rapport à la dernière édition.