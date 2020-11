La police environnementale de Tunis effectue 179 opérations de contrôle des locaux ouverts au grand public

La police environnementale relevant de la municipalité de Tunis a effectué, au cours de la première quinzaine du mois de novembre courant, 179 opérations de contrôle des locaux ouverts au grand public et 23 autres locaux d’habitation, selon le chef du bureau de la police environnementale, Tarek Békir.

Békir a précisé que son département a reçu, également, 70 réclamations de citoyens concernant, essentiellement, l’hygiène et la propreté dans les locaux ouverts au grand public et l’exploitation excessive du trottoir, ainsi que le non port des bavettes à l’intérieur des locaux commerciaux, le manquement à l’application du protocole sanitaire et le non respect des exigences du rejet des déchets commerciaux.

Un nombre de tables et de chaises ont été saisis, a-t-il dit, pour non-respect du protocole sanitaire et l’exploitation excessive du trottoir, outre la saisie de 17 narguilés et des quantités de « maassel », comme il a été procédé à la saisie d’un nombre d’outils de construction.

La police environnementale a reçu, aussi, au cours de cette période 17 réclamations concernant les points noirs où ont été jetés les déchets dans les quartiers populaires. A cet égard, près de 128 avertissements écrits ont été adressés aux parties dont 107 amendes parmi lesquelles 40 concernent le non port des bavettes, en plus de 2 amendes administratives pour rejet des déchets sur les routes dont la pénalité pourrait atteindre 1000 dinars.

Bakir a souligné que l’objectif des opérations de contrôle et les procès-verbaux rédigés par les différentes unités de la police environnementale de la municipalité de Tunis, notamment depuis l’instauration du couvre-feu, n’est pas la pénalisation mais la sensibilisation à la nécessité d’appliquer le protocole sanitaire.

Il a, par ailleurs, indiqué qu’une campagne a été menée au cours de la semaine dernière en coordination avec la direction du secours et la police environnementale de la région de la Goulette ainsi que le concours de la municipalité de Carthage,suite à laquelle plus de 25 infractions relatives au non port de la bavette dans les moyens de transport ont été relevées.