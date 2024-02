Un nouveau cadre juridique pour le contrôle sanitaire des produits alimentaires !

Après la création en juillet 2022 de l’Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (tunisiens et importés), les services compétents s’attèlent à l’élaboration d’un nouveau cadre juridique relatif à ce contrôle, a rapporté le journal La Presse, du 3 février, dans un article sur ce sujet, suite à la vive polémique suscitée dernièrement par le cas du lait concentré, importé de Malaisie.

L’on s’interroge, souvent, sur la fiabilité des aliments et produits importés de par leurs compositions et dans quelle mesure sont-ils conformes aux normes nationales et internationales, a écrit la Presse, ajoutant que la sécurité sanitaire des produits alimentaires, voire agroalimentaires risque, en effet, d’être affectée par des pratiques de fraude. Importer des produits périmés, ou qui ne tarderont pas à le devenir et camoufler l’étiquette initiale par une autre, plus rassurante car mensongère (c’est le cas du lait concentré malaisien). Telle est la pratique, (entre autres) à laquelle certains s’adonnent pour gagner de l’argent au détriment de la santé d’autrui.