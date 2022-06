Un nouveau parti politique baptisé « Azimoun »

Un nouveau parti politique vient d’être créé sous le nom « Mouvement Azimoun » (Déterminés) dirigé par Ayachi Zammel, membre du parlement dissous.

Lors d’une conférence de presse, mardi, à Tunis, consacrée à l’annonce de la création du mouvement, Zammel a déclaré que les membres du nouveau parti sont en train de former les structures sans préciser si le parti a obtenu un visa.

Selon le président du mouvement, « Azimoun » est une initiative nationale s’adressant aux Tunisiens moyennant un « pacte social national pour une nouvelle Tunisie », précisant que le lancement de ce parti a été envisagé depuis un an et demi environ, « au vu de l’incapacité des acteurs politiques d’élaborer un projet national rassembleur ».

Zammel a, à cette occasion, appelé tous les partis politiques et toutes les personnalités nationales qui partagent les mêmes principes et ayant les mêmes objectifs et orientations à rejoindre le mouvement afin de mettre en place un pacte économique et social pour sortir la Tunisie de sa crise.

« Le mouvement refuse ce processus individualiste lancé depuis le 25 juillet », a-t-il dit, précisant que son mouvement est attaché aux libertés et au processus démocratique et participatif.

Ont assisté à cette conférence, des représentants de partis politiques, tel que le président du parti Afek Tounes, Fadhel Abdelkefi, et des députés, notamment Iyadh Elloumi et Rafik Amara.