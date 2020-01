Un ou plusieurs ministres de Jemli pourraient ne pas voir l’ARP

Rached Ghannouchi a indiqué, samedi dernier, dans une déclaration à la presse à l’ARP, qu’il est toujours possible d’apporter quelques modifications à la liste du gouvernement, tant qu’elle n’a pas été présentée à la séance plénière, “«bien qu’en principe il ne soit pas possible de toucher à cette formation”, a-t-il tout de même précisé. Et de souligner avec netteté ” en principe” comme pour expliquer un possible changement que «initialement, la mission donnée à Jemli a été de former un gouvernement, politique, ouvert à toutes les compétences. Manifestement donc, Ghannouchi a une idée derrière la tête, et un ou plusieurs des ministres que Habib Jemli avait réunis la semaine dernière à Dar Dhiafa pourraient ne jamais arriver jusqu’à l’ARP.