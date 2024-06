Un paquet financier de près de 270 millions d’euros pour soutenir les MPME tunisiennes

Un paquet financier de près de 270 millions d’euros (soit environ 908,9 millions de dinars) sera accordé à la Tunisie pour soutenir les micros, petites et moyennes entreprises (MPME), en vertu d’un accord signé jeudi, à Gammarth, entre le ministère de l’Economie et de la planification, la Banque Européenne de l’Investissement (BEI), la commission européenne et l’Agence Française de développement, a constaté une journaliste de TAP.

Baptisé « Tunisie Relance Economique MPME », ce paquet signé en marge du Forum de la Tunisie sur l’Investissement tenu, les mercredi et jeudi 12 et 13 juin 2024, dans la banlieu nord de Tunis, a pour objectif d’améliorer l’accès des MPME au financement et de les accompagner, via le soutien à l’inclusion financière et à l’émergence des modalités de financement alternatifs, ou la mobilisation de lignes de crédits.

Cet appui financier comprend deux lignes de crédits, a indiqué Cécile Couprie, directrice régionale de l’AFD, Afrique du Nord, à l’agence TAP.

Moyennant une enveloppe de 170 millions d’euros soit environ 572 millions de dinars, la première ligne de crédit est accordée par la BEI alors que la deuxième subvention d’une valeur de 80 millions d’euros (environ 269,4 millions de dinars) sera fournie par l’AFD, a-t-elle ajouté.

En plus de ces lignes de crédit, la Banque de développement allemande (KFW) financera un fonds de garantie d’une valeur de 10,5 millions d’euros (environ 35,3 millions de dinars), afin de renforcer l’accès au financement des MPME qui représentent environ 90 % des entreprises du pays et emploient 60% de sa main-d’œuvre.

La commission européenne fournira, par ailleurs, une assistance technique d’une valeur de 10,4 millions d’euros (environ 33,6 millions de dinars) pour accompagner les MPME.

