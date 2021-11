Un peu de Tics et de régions, le projet Ignite Tunisia lance son 2ème cycle

Lancé par Flat6Labs, financé par l’Union Européenne et mis en œuvre par Expertise France dans le cadre du projet « Innov’i », Ignite Tunisia est un projet de renforcement de capacités des structures d’accompagnement régionales en Tunisie.

Le projet Ignite Tunisia vise à dynamiser l’écosystème Tunisien en effectuant un transfert de compétences dans l’implémentation des programmes d’accompagnement de startups, une expertise que Flat6Labs a pu acquérir durant une dizaine d’années d’existence dans la région MENA et ce au profit des structures d’appui à l’entrepreneuriat sur le territoire Tunisien.

Au cours du premier cycle du projet, Flat6Labs a accompagné et dynamisé l’activité de 7 structures d’accompagnement dans les régions du Kef, Sfax, Sousse, Mahdia, Gabes, Nabeul et Tataouine pendant 4 mois.

« Nous sommes fiers d’avoir réussi à atteindre 11 gouvernorats du territoire tunisien en moins d’un an du projet Ignite Tunisia. Cela permettrait aux jeunes entrepreneurs dans les régions d’accéder à un accompagnement plus adapté à leurs besoins, » a déclaré Yahia Houry, le Managing Director de Flat6Labs Tunisie.

Accès à un réseau étendu d’experts

Plus de 70 structures d’accompagnement venant de 19 régions de la Tunisie ont postulé pour faire partie du deuxième cycle Ignite Tunisia et bénéficier d’une restructuration de leur programme et d’un accès au réseau étendu d’experts, de mentors et d’investisseurs de Flat6Labs.

Le projet renouvelle donc son expérience en sélectionnant les 7 structures suivantes :

Agri-Co : Agri-co est un espace de travail partagé dans la région du Regueb spécialisé en agri-tech, lancé par l’association ARND en 2018.

CoSTART : Fondé en 2018, CoSTART est l’incubateur technologique spécialisé dans l’accompagnement de startups situé dans la technopole de Sfax.

CSR Coworking Space : CSR est un espace de travail collaboratif qui existe depuis 2020. Il a pour mission l’accompagnement de jeunes entrepreneurs dans la région de Jendouba et du nord-ouest.

KiHUB : KiHUB est un espace de travail collaboratif qui vise à accroître les activités innovantes, entrepreneuriales et axées sur l’impact dans les communautés à forts mouvements sociaux dans la région de Kasserine et ce depuis 2018.

Kufanya: Kufanya est un incubateur dédié aux migrant.e.s subsaharien(ne) afin de faciliter leur intégration économique et renforcer leur autonomie en Tunisie. Kufanya exerce son activité en Tunisie depuis 2017.

Go-Market: Go-Market est une entreprise lancée en 2015 dans la région de Kairouan, elle exerce son activité dans les domaines des études de marché et de l’accompagnement des entrepreneurs et de porteurs d’idées.

Réseau entreprendre : Installée en 2010 en Tunisie, Réseau entreprendre est une association qui a pour mission de propulser les jeunes promoteurs créateurs d’emplois dans les régions de Tunis, Sfax, Sousse, Bizerte, Gabès, Mahdia et Sidi Bouzid.

« En tant qu’observateur lors du comité de sélection du cycle 2 d’Ignite Tunisia, j’ai été surpris par la qualité des candidatures qui ont pitché devant le jury. Cela explique pourquoi la délibération du jury a été rude pour choisir les 7 structures qui vont former cette nouvelle cohorte. De plus, nous y trouvons encore une belle représentation régionale ce qui me semble vraiment pertinent pour répondre aux besoins de l’écosystème : je suis certain que l’impact de l’accompagnement par Flat6Labs leur sera profitable. » a déclaré Mohamed Ridha Idrissi le Chargé des subventions Innov’i – EU4Innovation.

Rappelons que le projet Ignite Tunisia s’étalera sur 24 mois et accompagnera 20 structures sur 3 cohortes. Ignite Tunisia vise également à répondre spécifiquement aux besoins des structures d’accompagnement innovantes, à les accompagner en leur offrant une multitude de services de soutien pour garantir leur réussite et pérennité et surtout la création d’une dynamique régionale.