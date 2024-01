Un PNB de plus de 1,3 Mds DT pour la Biat

La BIAT a clôturé l’année 2023 avec un PNB de 1.396,8 MDT, en hausse 10,2% par rapport à fin 2022 contre une évolution de 24,8% durant l’année précédente. La formation de ce PNB est ventilée entre une marge en intérêts de 659,7MD (47,2% du PNB), une marge sur commissions de 253,9 MDT (18,2% du PNB), des revenus du portefeuille-titres commercial et d’investissement et des opérations financières de 483,2 MDT (34,6% du PNB), et des charges opératoires de 561,9 MDT, marquant une évolution de 13,1% avec un coefficient d’exploitation de 40,2% contre 39,2% à fin 2022. Sans oublier des encours de dépôts de 18.802,5 MDT qui étaient en accroissement de 9,5% avec une évolution des dépôts à vue de 6,4%, et des encours de crédits nets de 12.440,7MDT, en progression de 1,3%.

