Un premier think tank dédié aux dettes publiques africaines

Créé à l’initiative de Nicolas Jean, associé et membre du comité exécutif du cabinet d’avocats Gide, et de la société indépendante de conseil aux États, Global Sovereign Advisory (GSA), A new ROAD est le premier think tank dédié aux dettes publiques africaines, nous apprend Ecofin. Le think tank est composé de membres, de nationalités, de générations et d’industries différentes, aux parcours riches et multiples, tous rassemblés au service de deux objectifs communs : changer de paradigme concernant les questions de financement des économies du continent et proposer un cadre de réflexion sur le traitement et la structuration des dettes.

Face à la crise de la Covid-19 et à ses conséquences sanitaires et économiques, A new ROAD s’est construit autour d’une conviction forte, celle de respecter et de renforcer la souveraineté des États africains.

Le think tank s’est ainsi structuré comme une entité à but non lucratif et apolitique, dont les membres partagent la certitude que des solutions innovantes émergeront d’une réflexion collective et plurielle. Ils ont choisi de se réunir pour concevoir des propositions concrètes œuvrant à l’accès au financement des économies africaines à des conditions justes et adaptées au service de la mutation des économies, de l’industrialisation et du financement d’investissements créateurs de valeur.