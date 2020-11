Un statut municipal à part entière pour la capitale !

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a reçu, mercredi, la maire de Tunis, Souad Abderrahim, pour un entretien sur les projets soumis à la municipalité de Tunis dans le cadre du partenariat entre les secteurs public et privé et la possibilité de l’ouverture de la capitale sur la périphérie maritime.

Selon un communiqué de la Primature, il a été également question de la régularisation foncière d’un certain nombre de biens et de terrains publics afin qu’ils soient mis à disposition de la commune et exploités dans les projets d’investissements.

Les difficultés rencontrées dans l’action municipale dans la commune de Tunis et autres communes ont été soulevées pendant l’entrevue. Il s’agit, notamment, des difficultés financières et du manque des ressources humaines.

La possibilité de mettre en place un système spécifique pour la municipalité de Tunis a été proposée, vu qu’elle regroupe le tiers des habitants de la ville de Tunis et 15 circonscriptions municipales.