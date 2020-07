Un système totalement numérique pour la Douane avant décembre

Le nouveau système d’information de la douane, qui permettra d’écourter les délais de dédouanement des marchandises et de muter vers un système totalement numérique, sera implanté avant décembre 2020, a fait savoir, mardi, à Tunis, le directeur des Statistiques et de l’Informatique au sein de la Direction Générale de la Douane, Salem Dridi.

« Financé par la Banque mondiale à hauteur de 4,5 millions de dollars ( l’équivalent de 12,6 millions de dinars), ce projet ,qui sera en adéquation avec les normes technologiques les plus avancées, permettra d’écourter les délais de dédouanement des marchandises et de numériser toutes ses étapes », a-t-il indiqué dans une déclaration à l’agence TAP.

Une fois l’appel d’offres finalisé et le contrat avec le fournisseur signé, le système sera implanté, a-t-il précisé, en marge d’une conférence de presse consacrée à la présentation des mesures douanières annoncées le 18 juillet dernier par le ministre des Finances, Nizar Yaiche

La directrice du bureau de la coopération internationale à la Douane, Imen Bahlous, qui assistait à ce point de presse, est revenue sur la mesure visant la création d’un poste d’attaché douanier dans les ambassades et les consulats, et ce, à la demande de la colonie tunisienne à l’étranger.

L’objectif, à travers la création de ce poste, est d’améliorer et faciliter l’accès des tunisiens établis à l’étranger aux informations ayant trait notamment au régime de retour définitif, aux avantages fiscaux. Il s’agit également, selon elle, de faire connaître les différents avantages fiscaux octroyés aux investisseurs et de les accompagner dans la préparation de leurs dossiers d’investissement.

De son côté, la directrice du contrôle à posteriori à la Direction Générale de la Douane, Nedra Krid a présenté la mesure visant à instaurer un système de contrôle à posteriori qui permet d’assurer un contrôle après le dédouanement des marchandises.

Ce système permet aux agents de douane de procéder aux vérifications portant sur les les registres, les systèmes comptables et les données commerciales détenues par les personnes ou les entreprises concernées par le dédouanement des marchandises. L’objectif étant de s’assurer de l’exactitude et de l’authenticité des déclarations en douane.

Ces mesures relatives à la modernisation de l’administration fiscale et de la douane ainsi qu’au renforcement du contrôle seront mises en oeuvre dans les 9 prochains mois, selon le colonel Haythem Zannad, porte-parole de la douane tunisienne.

Le 18 juillet dernier, une batterie de mesures financières fiscales et sociales à court terme, a été annoncée par le ministre des Finances, Niza Yaiche, pour améliorer le climat des affaires et appuyer le plan de relance économique élaboré par le gouvernement. Parmi ces mesures, 11 concernent la douane.