Douane: Saisie de 18 pièces d’antiquité datant de l’époque moderne

Une tentative de contrebande de quelques 18 pièces d’antiquité datant de l’époque moderne a été déjoué par la brigade de la douane à El Skhira, a indiqué la Direction générale des Douanes.

Ces objets ont été saisis à bord d’un camion conduit par un tunisien résidant à l’étranger en provenance d’une ville du sud tunisien et se dirigeant vers Tunis, a-t-on ajouté dans un communiqué publié, jeudi.

Le suspect a déclaré qu’une femme étrangère résidant en Tunisie lui a remis ces pièces afin de les livrer à son pays de résidence.

Les tests des services régionaux de l’Institut National du Patrimoine à Sfax ont révélé qu’il s’agit de pièces à caractère archéologique datant de l’époque moderne et dont la détention et la commercialisation est interdite sans autorisations.

Les objets en question ont été récupérés par l’institut et un procès de saisi a été établi. Une enquête judiciaire a été ouverte après la consultation du ministère public.

