Un taux d’occupation de 100%  attendu dans les hôtels de Mahdia en juin

Le taux d’occupation des unités hôtelières dans le gouvernorat de Mahdia atteindrait les 100% au cours du mois de juin prochain, a estimé le commissaire régional du tourisme à Mahdia, Mohamed Boujdaria.

Selon la même source, la période comprise entre le 10 et le 15 juin 2022 connaitra un pic d’affluence, avec la possibilité d’égaler les chiffres enregistrés en 2019, année référence où la région a accueilli 260 mille touristes parmi 9,4 millions voyageurs ayant visité la Tunisie.

La reprise de l’activité touristique dans la région est attribuable notamment au repositionnement de la destination de Mahdia auprès des agences de voyages françaises, italiennes et anglaises, après une absence en raison de la crise liée au coronavirus, a souligné Boujdaria.

Il a affirmé dans ce sens que le nombre de nuitées connaitra, en conséquence, une augmentation avec notamment l’affluence des touristes venus de l’Europe de l’Ouest réputés pour des réservations supérieures ou égales à une semaine.

Dans ce contexte, la période entre le 1er janvier et le 30 avril 2022 a enregistré l’arrivée de 27310 touristes à Mahdia. Ainsi, le nombre de touristes s’est amélioré de 184% et celui des nuitées de 292% (62619 nuitées) par rapport à la même période de 2021.

La reprise de l’activité touristique dans la région s’est également manifestée à travers l’augmentation des vols directs et indirects, notamment au niveau des aéroports d’Ennfidha et Monastir.

D’après les chiffres officiels, le secteur du tourisme dans le gouvernorat de Mahdia mobilise des investissements d’une valeur de plus de 550 millions de dinars et des revenus annuelles en devises de plus de 150 millions de dinars. 29 unités hôtelières opèrent dans la région et assurent près de 4000 postes d’emploi directs.